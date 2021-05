NAC plaatst zich na zinderende kraker in Emmen voor finale play-offs tegen NEC

NAC strijdt zondag met NEC om een plekje in de eredivisie. In een zinderende halve finale (1-1) werd FC Emmen uitgeschakeld na strafschoppen (3-4). Doelman Nick Olij stopte twee penalty’s, Mounir El Allouchi schoot de beslissende strafschop binnen.

Een wijziging was er in de basiself ten opzichte van de kwartfinale waarin FC Volendam overtuigend werd uitgeschakeld. NAC trad aan zonder echte spits. In plaats van Sydney van Hooijdonk namelijk geen Mario Bilate, maar Lex Immers. Vanaf het eerste fluitsignaal waren de verhoudingen duidelijk. Grote favoriet voor het bereiken van de finale was FC Emmen, de ploeg verloor slechts twee van de laatste twaalf competitiewedstrijden en was vastberaden zich te handhaven via de play-offs.

Het spel speelde zich voornamelijk af op de Bredase helft. De ene na de andere corner volgde in de eerste paar minuten, waarin NAC er totaal niet aan te pas kwam. Onder luid gejuich van de 1200 supporters in De Oude Meerdijk. Maar dat gezang verstokte toen het na een kwartier uit het niets 0-1 werd. NAC was de middenlijn nauwelijks over geweest. Van eigen helft gaf Thom Haye een juweel van een steekbal op Ramon Hendriks. De linksback legde af op Immers. De gelegenheidsspits had de bal voor het intikken.

Kans Immers

Emmen blafte, NAC beet. Zoals verwacht had de thuisploeg het meeste balbezit. Met name Sergio Peña was gevaarlijk. Maar uitstekend optreden van Dion Malone voorkwam veel dreiging. Eenmaal moest Olij met de voet redden. Aan de andere kant was Immers dichtbij zijn tweede van de avond, maar bracht doelman Michael Verrrips redding op de kopbal van de routinier.

In de tweede helft hetzelfde spelbeeld. Emmen dat knokte om degradatie te voorkomen, NAC dat met man en macht de voorsprong verdedigde en aasde op een uitbraak. In de Bredase huiskamers steeg de hartslag toen Michael de Leeuw plots opdook, maar schrok van de mogelijkheid en daardoor over schoot. En al helemaal toen invaller Paul Gladon in de 67ste minuut net voorlangs tikte na een scherpe voorzet.

Gelijkmaker

Het was lange tijd overleven voor NAC, totdat Lewis Fiorini twintig minuten voor tijd een gigantische kans kreeg op 0-2. De middenvelder kreeg veel ruimte om te schieten, maar mikte net naast. Tien minuten voor tijd was het dan toch raak voor Emmen. Invaller Nikolai Laursen klopte Ramon Hendriks in de lucht en kopte de 1-1 binnen. Een spannende slotfase volgde. Daarin werd niet meer gescoord, dus volgde een verlenging.

Verlenging en penalty’s

Ook in het slot was Emmen de bovenliggende partij. De thuisploeg rammelde aan de poorten, maar NAC hield zich dapper staande. Kerim Frei had de beslissing op de schoen, maar schoot over. Aan de overkant kopte invaller Mario Bilate net naast. De spanning steeg tot een ongekend hoogtepunt toen er na 120 minuten nog niet gescoord was en er penalty’s genomen moesten worden. Daarvoor bracht Steijn nog Sydney van Hooijdonk en Anco Jansen.

In de strafschoppenserie was Nick Olij de grote held. Hij stopte twee penalty’s. Mounir El Allouchi schoot de beslissende penalty binnen. Daardoor gaat NAC naar de finale tegen NEC (dat won van Roda JC) en degradeert Emmen naar de Keuken Kampioen Divisie.

