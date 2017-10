NAC - PEC Zwolle: 5 dingen die je moet weten over dit Avondje NAC

Na een historische zege in Rotterdam (Feyenoord werd met 0-2 verslagen, red.) staat NAC inmiddels weer met beide benen op de grond. Achtereenvolgens sloegen ADO Den Haag en Roda JC in de slotfase toe tegen de Bredanaars (beide 0-1). Aan trainer Stijn Vreven en zijn spelers de taak zaterdagavond tegen PEC Zwolle de ingezette serie nederlagen een halt toe te roepen. Vijf dingen die je moet weten over NAC - PEC Zwolle:

Rat Verlegh Stadion boezemt PEC angst in

PEC Zwolle komt niet graag in Breda op bezoek, blijkt uit de statistieken van de laatste jaren. Van de laatste elf keer dat NAC de Zwollenaren in het Rat Verlegh Stadion ontving, wisten de gasten slechts één keer aan het langste eind te trekken. 25 januari 2014 wist PEC dankzij een winnende goal van Mustafa Saymak de drie punten mee te nemen.

De laatste overwinning van NAC in eigen huis op PEC Zwolle vond plaats op 31 augustus 2014. Stipe Perica, Erik Falkenburg en Elson Hooi zorgden voor een 3-1 overwinning in een uitzinnig Rat Verlegh Stadion.

Het mes tussen de tanden

De NAC-supporters zien graag passie en strijd terug op het veld. Wat dat betreft heeft de aanhang dit seizoen weinig te klagen. Op gebied van gele kaarten is de ploeg van Vreven lijstaanvoerder van de eredivisie (21 stuks). Frappant genoeg is tegenstander PEC de eerste achtervolger op deze ranglijst (19 gele kaarten). Karol Mets (NAC), Youness Mokhtar en Stef Nijland (PEC) werden allemaal al drie keer op de bon geslingerd.

Volledig scherm Jose Angelino (links) maakte reeds dertien overtredingen in de eredivisie. © ANP Pro Shots Verdediger Kingsley Ehizibue (PEC Zwolle) is de speler die de meeste overtredingen heeft begaan in de eredivisie tot nu toe (23 stuks). Zijn aanvoerder Bram van Polen zit hem met negentien overtredingen echter op de hielen. Ook de linksback van NAC, José Angelino, staat met dertien overtredingen hoog in het klassement.

Nijland rekent af met Simons

Volledig scherm Regilio Simons scoort na een belangrijk doelpunt tegen FC Zwolle (22 januari 2000). De voormalig aanvaller kwam in zijn carrière 97 keer als invaller het veld in en lijkt zijn record te gaan verliezen aan PEC Zwolle-aanvaller Stef Nijland (nu 97 invalbeurten). © Ben Steffen;Ben Steffen Zwolle-aanvaller Stef Nijland heeft nog één invalbeurt nodig om recordhouder te worden qua invalbeurten in de eredivisie. Momenteel deelt de zoon van FC Groningen-directeur Hans Nijland deze twijfelachtige mijlpaal nog met een oud-speler van NAC. Voormalig spits Regilio Simons viel in zijn carrière namelijk 97 keer in in de eredivisie. Exact evenveel als Nijland dus. Simons scoorde in seizoen 1999-2000 overigens het openingsdoelpunt tegen uitgerekend het toen nog geheten FC Zwolle. NAC won met 2-0 en werd later kampioen van de eerste divisie.

NAC vroeg opgebrand

'Nooit Opgeven, Altijd Doorzetten' is de slogan waar de NAC-supporters zich mee identificeren. De NAC-spelers blijken zich in de slotfase van de wedstrijd echter structureel stuk te bijten. De eerste helft lijkt de defensie van NAC niet te slechten. In de laatste zes eredivisiewedstrijden werd in de eerste drie kwartier namelijk de nul gehouden. Daartegenover staat dat de laatste tien tegendoelpunten die werden geïncasseerd allemaal na de theepauze vielen.

Volledig scherm Keeper Mark Birighitti wordt tegen Roda JC in de slotminuten gepasseerd. Een terugkerende gebeurtenis in de wedstrijden van NAC. © ANP Pro Shots De laatste twee wedstrijden zijn hiervan een goed voorbeeld. Zowel ADO Den Haag als Roda JC had moeite met het spel van NAC, maar kantelde de wedstrijd door een doelpunt in het laatste kwartier.

Volle bak achter NAC

NAC is hot in Breda en omstreken. De promotie van afgelopen mei naar de eredivisie heeft de club een boost gegeven. Het Rat Verlegh Stadion heeft de hoogste bezettingsgraad (ruim 97%) in het Nederlandse voetbal en de tickets vliegen over de toonbank. De eerste vier wedstrijden werden gemiddeld liefst 18.447 kaartjes verkocht en ook het duel met PEC Zwolle gaat weer voor een vol huis afgewerkt worden.

Ondanks de fanatieke aanhang worstelt NAC met zichzelf in de thuiswedstrijden. Van de laatste zeven duels in het Rat Verlegh Stadion in de eredivisie werd er slechts één gewonnen. In de laatste elf eredivisieduels in eigen huis wist NAC ook slechts één keer het doel schoon te houden. Tijdens die wedstrijd (NAC - Go Ahead Eagles, 14 maart 2015) was Dirk Marcellis nog aanvoerder van de thuisploeg. De verdediger vertegenwoordigt nu de clubkleuren van PEC Zwolle.