NAC past Ilic broers moeiteloos in, nu de werkvergunningen nog

Het jaarlijkse uitstapje naar Bosschenhoofd/Oudenbosch is weer ten einde. Zondagmiddag afgetrapt met een fijne pot tegen Lokomotiva Zagreb (3-0-zege), aansluitend vijf nachten in hotel De Reiskoffer (Bosschenhoofd), acht trainingen uitgesmeerd over vijf dagen op het goed onderhouden hoofdveld van Victoria’03 (Oudenbosch) en als toegift een middagje IceKart (Rucphen) als teamactiviteit. Zaterdag (16.00 uur) trekt de NAC-karavaan verder naar St. Willebrord waar Kortrijk de volgende sparringpartner is.

In de personele bezetting verwelkomde trainer Ruud Brood in Oudenbosch vleugelaanvaller Joshua Bohui (Manchester United) en de middenvelders Luka en Ivan Ilic (Manchester City), donderdag sloten mandekker Steve Kapuadi (AA Gent) en controleur Grad Damen (clubloos) aan. De Ilic broers maken beiden een hongerige indruk en draaien op volle toeren mee, Bohui is nog niet zo ver en heeft meer tijd nodig voordat hij gebruiksklaar is.

De afspraak met Damen is dat hij in eerste instantie zijn conditie op peil houdt, vanuit dat vertrekpunt wordt stapsgewijs bekeken of er meer in het vat zit voor de Bredanaar. Kapuadi is als proefspeler toegevoegd aan de selectie in afwachting van de onderhandelingen tussen AA Gent en NAC betreffende de opleidingsvergoeding. Zowel Damen als Kapuadi kunnen door de technische staf wel gewoon ingezet worden in oefenwedstrijden. Dat geldt helaas niet voor Luka en Ivan Ilic, omdat de twee Serviërs in afwachting zijn van hun werkvergunning.

Aan de andere kant van het spectrum staan Marwin Reuvers, Bodi Brusselers, Skender Loshi en testspeler Tom Plezier. Allen kregen speeltijd in de eerste drie oefenduels met de Zundertse Selectie, RFC en Madese Boys, maar gingen niet mee op trainingskamp. Gewogen en te licht bevonden door de technische staf. Evenals Jurich Carolina die met Curaçao in juni actief was op de Gold Cup. Ook het talent Sabir Agougil viel na de eerste anderhalve week af. De niet fitte Anouar Kali, sinds de start van de voorbereiding apart gehouden van de groep, is hard op weg naar de uitgang. De niet-fitte middenvelder heeft geen enkele toekomst meer bij NAC.

Selectie trainingskamp NAC

Keepers: Olij, Custers en Verbruggen.

Verdedigers: Van Anholt, Schouten, Neelen, Riera, Monsalve, Kapuadi, Van Hecke en Mashart.

Middenvelders: Verschueren, Damen, Luka Ilic, Ivan Ilic, El Allouchi, Van der Gaag en Azzagari.

Aanvallers: Bohui, Filipovic, Stokkers, Kudimbana en Van Hooijdonk.