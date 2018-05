NAC passeert grens van 5.000 seizoenkaarten, ruim 1.300 supporters op schaduwlijst

Fotoserie Zestien maanden Stijn Vreven bracht de NAC-supporter vooral hoogtepun­ten

12:46 Tegen sc Heerenveen regisseerde hij, terwijl zijn naam gescandeerd werd door duizenden supporters, zijn eigen afscheid. Zestien maanden was Stijn Vreven gepassioneerd eindverantwoordelijke van NAC. Een dienstverband dat de supporters vooral hoogtepunten opleverde. Van een promotie naar een historische zege in De Kuip. Het dienstverband van Stijn Vreven samengevat in elf momenten.