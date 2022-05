NAC pakt punt tegen Excelsior, ADO Den Haag tegenstander in eerste ronde play-offs

Het kon al bijna niet meer misgaan, maar vrijdagavond heeft NAC deelname aan de play-offs veiliggesteld. Een 2-2-gelijkspel tegen Excelsior was daarvoor voldoende. Dinsdag beginnen de Bredanaars aan de play-offs, ADO Den Haag is dan de tegenstander.

Er moesten wiskundige formules op losgelaten worden om uit te rekenen onder welke voorwaarden NAC niét naar de play-offs zou gaan, maar toch: een startbewijs was nog niet helemaal zeker. NAC gaf weliswaar een voorsprong tegen Excelsior uit handen, maar knokte zich in blessuretijd naar dat benodigde puntje.

Voor rust waren het weer de goudhaantjes van de laatste weken die de hoofdrol opeisten bij NAC. Ody Velanas onderscheidde zich in aanvallend opzicht. Al na tien minuten tikte hij vernuftig een voorzet van Danny Bakker binnen, 0-1. Zijn tiende treffer van het seizoen. Aan de andere kant was Nick Olij de grote man. Met goede reddingen, met name in de eerste twintig minuten, bewees hij dat zijn nominatie voor beste keeper van de eerste divisie meer dan terecht was.

Foutje Velanas

Toch zorgde een foutje van Velanas ervoor dat hij niet de nul kon houden. De doelpuntenmaker leverde op slag van rust de bal zomaar in en uit de uitbraak kwam topscorer Thijs Dallinga tot scoren. Bij eerdere pogingen was Olij als winnaar uit de strijd gekomen, nu was de keeper kansloos, 1-1.

Ook vroeg in de tweede helft moest de doelman een tegentreffer incasseren, aanvoerder Reuven Niemeijer benutte eenvoudig de rebound (2-1). Maar van paniek was geen sprake, de tussenstanden op andere velden zagen er gunstig uit. Op dat moment had Edwin de Graaf, die Mario Bilate 57 minuten liet meespelen, net Moreno Rutten als linksback gebracht. Boris van Schuppen viel in de eerste helft geblesseerd uit, Michaël Maria verving hem.

Matige tweede helft

Bovenal was het bar en boos wat NAC liet zien in de tweede helft. Olij en de paal stonden een grotere achterstand aanvankelijk in de weg en Excelsior was de betere ploeg. Het was niet dat NAC niks creëerde. Aan de andere kant zag zowel Kaj de Rooij (schot) als Bakker (kopbal) namelijk een bal van de lijn gehaald worden. Waar iedereen al rekening hield met een nederlaag, kopte Dion Malone de 2-2 binnen in blessuretijd.

Lang leek het erop dat NAC de play-offs zou beginnen tegen Excelsior, maar door de late gelijkmaker van Malone grepen de Rotterdammers naast de vierde plek en is ADO Den Haag de eerste tegenstander in de nacompetitie. Dinsdag thuis, zaterdag de return in Den Haag.

Opstelling NAC: Olij; Adiléhou, Malone, Bakker, Mashart (46. Rutten); Banzuz (76. Agougil)i, Van Schuppen (33. Maria), Cagro; De Rooij, Bilate (58. Kosiah), Velanas (76. Kotzebue)

