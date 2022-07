NAC pakt door: spits Herrmann zesde zomeraanwinst

Acht dagen nadat hij een helft meedeed tegen de Zundertse Selectie heeft NAC een huurdeal gesloten met KV Kortrijk over Jesaja Herrmann. De 1.90 meter lange spits wordt voor één jaar gehuurd van de Belgische eersteklasser. Donderdag is zesde zomeraanwinst officieel wereldkundig gemaakt.

Ook heeft NAC een koopoptie laten opnemen in de overeenkomst met Kortrijk. Die club nam de 20-jarige Herrmann in 2021 transfervrij over van VfL Wolfsburg en legde hem toen voor drie jaar vast. In zijn eerste jaar kwam hij in het Guldensporenstadion echter niet uit de verf getuigde één basisplaats en twaalf invalbeurten. Scoren deed hij niet in dienst van KV Kortrijk

Met name Ton Lokhoff geeft hoog op over de kwaliteiten van de veelvoudig Duits jeugdinternational. Lokhoff is dit seizoen één van de assistenten van trainer Robert Molenaar, maar houdt zich ook bezig met de samenstelling van de selectie. Lokhoff kent Herrmann goed uit zijn periode (2014-2021) bij WfL Wolfsburg waar hij jarenlang met de jeugd werkte.

Concurreren

De verwachting is dat Herrmann, hij traint inmiddels volop mee, vrijdag tegen FC Volendam speeltijd krijgt in wat de vierde wedstrijd van NAC zal zijn in de oefencampagne. Met de wetenschap dat Jort van der Sande voorlopig geblesseerd is, zal Herrmann met Ayouba Kosiah moeten concurreren om de plek in de punt van de aanval.

Herrmann (KV Kortrijk) is na doelman Aron van Lare (PSV), rechtsback Boyd Lucassen (Go Ahead Eagles), centrale verdediger Tijs Velthuis (AZ), controlerende middenvelder Alex Plat (FC Volendam) en spits Van der Sande (FC Eindhoven) de zesde nieuwkomer. Herrmann wordt evenals Velthuis dus gehuurd met een optie tot koop.