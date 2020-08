NAC overtuigt talentvolle De Rooij en wacht op routinier Immers

Dat NAC in onderhandeling is met FC Eindhoven om De Rooij los te weken aan de Aalsterweg is genoegzaam bekend. Dat NAC en De Rooij een akkoord hebben bereikt over een driejarig contract was dat nog niet. Als de clubs, FC Eindhoven vraagt vier ton, elkaar weten te vinden aan de onderhandelingstafel, algemeen directeur Mattijs Manders voert gesprekken met zijn collega Justin Goetzee, kan De Rooij aankomende zondag in de uitwedstrijd tegen Helmond Sport al worden ingezet.