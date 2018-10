NAC over failliete rugsponsor: ‘Substantieel bedrag EnergieFlex is overgemaakt’

Energiebedrijf EnergieFlex verbond zich in de zomer van 2017 voor twee jaar aan NAC en is naar verluidt goed voor een bedrag van 175.000 euro per seizoen. In een officiële verklaring laat de Bredase club het volgende weten: ,,We zijn in eerste instantie proactief door EnergieFlex op de hoogte gebracht van de surseance van betaling en inmiddels ook van het faillissement. Aangezien ze tot op heden aan alle betalingsverplichtingen hebben voldaan, heeft dit op korte termijn geen directe gevolgen. Voor de lange termijn uiteraard wel. Vandaar dat we het dossier op dit moment bij een expert hebben liggen die ons kan adviseren over hoe het beste om te gaan met de ontstane situatie in relatie tot sponsoring.”