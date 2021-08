NAC opent de competitie tegen VVV met Rutten maar zonder De Rooij

NAC laat alle 12.000 seizoen­kaart­hou­ders binnen de eerste twee thuiswed­strij­den

4 augustus De NAC-supporters met een seizoenkaart die niet op vakantie zijn, de zomervakanties in het zuiden van Nederland eindigen in de eerste week van september, kunnen in augustus terecht in hun vertrouwde Rat Verlegh Stadion om de aftrap van het seizoen mee te maken.