NAC op weg onmogelijke mogelijk te maken: mislopen play-offs

NAC kan het onmogelijke mogelijk maken. Deelname aan de play-offs mislopen. Het is haast niet voor te stellen. ,,De druk staat erop”, zegt doelman Nick Olij onomwonden. In de resterende veertien wedstrijden concurreert de Parel van het Zuiden met VVV, FC Den Bosch (morgen 12.15 uur in Breda de tegenstander), Telstar en TOP Oss om het allerlaatste toegangsbewijs dat via de reguliere ranglijst is te verkrijgen voor de nacompetitie.