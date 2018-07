NAC op het vinkentouw voor Veerman

NAC stoomt jonge Poolse goalie klaar: 'De tijd zal uitwijzen wat mijn rol wordt'

20 juli Zijn oogopslag is die van een onbezorgd kind, zijn begroetingen voor en na de trainingen warm en allerhartelijkst. Goedemorgen, goedemiddag; altijd in het Nederlands. Het gesprekje van een handvol minuten doet hij bij voorkeur in het Engels. Karol Niemczycki voelt zich er comfortabeler bij.