NAC op alles voorbereid in heksenketel: ‘Ik kijk vooral naar de aanloop, niet waar ze schieten’

Bekerheld NAC laat zich gelden bij FC Den Bosch

Hij loopt al twee jaar bij het eerste elftal van NAC rond en kwam dit seizoen in negen wedstrijden in actie waarvan acht keer als invaller. Tegen Telstar (1-1) scoorde hij zelfs, maar nooit heeft hij in al die tijd een aanbieding gekregen om profvoetballer te worden.