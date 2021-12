NAC ook voor trainer ongrijpbaar: ‘Ik word er gewoon moe van’

Edwin de Graaf is gepikeerd. En dat is nog zachtjes uitgedrukt. ,,Als je ziet hoe wij spelen, dan is er niet zoveel aan de hand. Maar elke keer doen we weer iets waardoor we de tegenstander in het zadel helpen.” (Oprechte woede): ,,Ik ben er schijtziek van. Dat heb ik ze in de kleedkamer ingepeperd.”