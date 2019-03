NAC ook tegen FC Utrecht in uitverkocht Rat Verlegh Stadion

Vertrekken­de Mets traint met beloften NAC in afwachting van Zweedse transfer

10:26 Een opmerkelijk beeld woensdagmiddag in Zundert. Terwijl zijn ploeggenoten onder leiding van Mitchell van der Gaag in de stromende regen trainen, stapt Karol Mets in zijn leaseauto. De centrale verdediger zal naar verluidt spoedig vertrekken uit Breda.