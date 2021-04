NAC ook tegen Excelsior nog zonder Olij: ‘Geen nieuwe besmettingen, viertal sluit volgende week aan’

,,De jongens die vorige week positief getest zijn, waren er deze week nog niet bij, maar zij sluiten volgende week aan. We hebben geen nieuwe besmettingen", aldus de trainer over de kleine corona-uitbraak die NAC trof in aanloop naar de wedstrijd van vorige week.

Olij zal onder de lat opnieuw vervangen worden door Roy Kortsmit. Over de invulling van het elftal wilde Steijn verder weinig kwijt. Jethro Mashart was tegen Roda JC de vervanger van Maria. ,,Ik moet zeggen dat hij het, zeker in balbezit, naar behoren gedaan heeft. Hij kwam een aantal keer door in de tweede helft en had een goede voorzet op Lex Immers. Jethro heeft het goed gedaan. Aan de andere kant heeft Robin Schouten twee assists afgeleverd, die heeft het helemaal uitstekend ingevuld", was Steijn tevreden over de backs.

Systeem

Voor die backs is in het systeem met vijf verdedigers, dat NAC vorige week hanteerde, een andere rol weggelegd. Steijn was tevreden over het tactische plan. ,,Het systeem is niet helemaal nieuw, we hebben dat in fases van wedstrijden al eens gespeeld. Ik was tevreden over hoe de jongens dat invulden. Je kunt allerlei benamingen aan systemen geven, 4-3-3, 5-3-2 of 3-5-2, maar het gaat met name om hoe de spelers de ruimtes bespelen. Daar kijk ik veel meer naar.”

Nacompetitie

NAC heeft met nog vier wedstrijden te gaan zes punten minder dan De Graafschap, de ploeg die de tweede plek bezet. Toch is Steijn nog allerminst bezig met de play-offs. ,,Waar we nu mee bezig zijn is spelers in hun krachten laten komen, het maximale eruit halen. Dat zullen we in deze vier wedstrijden doen om het De Graafschap zo moeilijk mogelijk te maken. Als dan blijkt over twee, drie weken dat we De Graafschap niet meer in kunnen halen, kun je rekening gaan houden met spelers met lichte blessures of die op scherp staan. Zo kun je dan nog een of twee wedstrijden focussen op de nacompetitie. Maar op dit moment kijken wij puur van wedstrijd tot wedstrijd en geven wij de hoop nog niet op.”