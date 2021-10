NAC onvangt toch vier ton van Bologna voor Sydney van Hooijdonk

NAC heeft wel degelijk afkoopsom betaald voor opgestapte Steijn

12 oktober ,,We hebben een akkoord met Bologna, maar proberen er iets meer uit halen.” Dat zei algemeen directeur Mattijs Manders maandag toen hem bij een forumavond werd gevraagd of NAC de opleidingsvergoeding (375.000 euro) voor Sydney van Hooijdonk nog krijgt. ,,Soms moet ik met meel in de mond praten, want ik wil niet dat alles morgen in de krant staat.”