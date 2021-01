NAC ontbindt het contract van linksback Noblejas

Weggezakt NAC moet grotere problemen voorkomen

22 januari Begin deze week stak Moreno Rutten een waarschuwende vinger op. Deelname aan de play-offs is geen vanzelfsprekend voor NAC. ,,We moeten er vol voor gaan", zei de verdediger na de struikelpartij maandagavond. Voor een club die niet kan winnen van TOP Oss (0-0), FC Dordrecht (0-1), Go Ahead Eagles (0-0), Roda JC (2-2) en Jong PSV (1-1) staat er veel op het spel de komende maanden.