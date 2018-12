NAC onderzoekt mogelijkheid tot crowdfunding voor financiering Rat Verlegh Stadion

Via Crowdrealestate legt NAC het plan nader uit. ,,De aankoopsom van het stadion zal gefinancierd worden door een select aantal financieringspartners. De lening via crowdfunding zal onderdeel zijn van deze gestapelde financiering. De exacte invulling en verhouding hiertussen wordt de komende periode vastgelegd.”

NAC wil in totaal een bedrag van tenminste 1.250.000 euro bij elkaar sprokkelen. Binnen een half uur na het openen van de inschrijving, stond de teller reeds op ruim 200.000 euro. NAC-woordvoerder Jasper Saeijs licht de gang van zaken toe. ,,Er worden via Crowdrealestate ook bedrijven aangeschreven die vaker investeren in hun projecten. Een deel van de voorinschrijvingen zal dus zeker daar vandaan komen. Het bedrag tot nu toe komt dus niet alleen maar via onze sponsoren en supporters. Overigens gaan we ook die nog aanschrijven om hun interesse te peilen.”