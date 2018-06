NAC ondervindt pittige concurrentie in de strijd om Vito van Crooij

Voor PEC Zwolle is geld niet het probleem. In januari van dit jaar deed het voor ongeveer 3 miljoen euro Philippe Sandler van de hand aan Manchester City. Daarnaast zijn de Zwollenaren al een tijdje in gesprek met het Italiaanse Genoa over Younes Namli. De club uit de Serie A zou een kleine 3 miljoen euro op tafel moeten leggen om de aanvallende middenvelder in te lijven. Op financieel vlak legt NAC het derhalve af tegen PEC, dat een packagedeal wil sluiten met VVV. Want naast Van Crooij zijn de Zwollenaren ook in de markt voor middenvelder Clint Leemans.