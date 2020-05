NAC onderdeel wetenschappelijk onderzoek coronavirus

Dat hebben Jan Kluytmans en Peter Joosten dinsdag bij het tv-programma Op1 gezegd. Beide artsen zijn werkzaam in het Bredase Amphia Ziekenhuis. ,,Dit zijn professionele organisaties met een medisch team en een hele goede begeleiding. Nu leven ze ook in de anderhalvemetermaatschappij en gaat er meer contact komen. We willen kijken of dat verantwoord is en of er besmettingen optreden”, zegt microbioloog Kluytmans.