NAC onder 21 verslaat Feyenoord dankzij hattrick Yasar, Van Schuppen schittert met panenka

Grote man in het doelpuntrijke duel was Özcan Yasar. De spits die de voorbije zes jaar in de opleiding van FC Utrecht actief was en zijn debuut maakte in Jong FC Utrecht was bij zijn NAC-debuut goed voor een hattrick. Hij maakte de 1-0, 3-2 en 4-2. Nadat Feyenoord op 1-1 was gekomen verschalkte Van Schuppen zijn beste vriend en buurjongen Troost vanaf de stip met een panenka: 2-1. Na de tweede Rotterdamse gelijkmaker liep NAC in de tweede helft verder weg.