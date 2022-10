NAC omarmt lichtpuntje: ‘Als dit bij Ajax gebeurt, is een godenzoon opgestaan’

Van Schuppen de pineut, Besselink mag wel blijven staan bij zwalkend NAC

Javier Vet voor Boris Van Schuppen. Een verrassing is het niet. De wisseling van de wacht tekende zich vorige week al af toen die wissel in de rust van NAC - VVV (1-2) werd doorgevoerd. Verder stuurt Robert Molenaar vrijdag (20.00 uur) tegen Jong AZ een ongewijzigd elftal de Noord-Hollandse polder in.

