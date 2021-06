NAC-ogen gericht op rvc, Kuijt op bezoek in Rat Verlegh Stadion

NAC-sponsoren verhogen promotiebo­nus van 65.000 naar 100.000 euro

21 mei ,,Uiteindelijk zijn we helemaal klaar met de eerste divisie”, zegt sponsor en NAC-supporter in hart en nieren Dennis Nouwens. ,,De spelers zijn genoeg gemotiveerd, daar twijfelen wij geen seconde aan. Ze spelen voor de supporters en de club. Dat weten we. Wat ze met de bonus doen, mogen ze helemaal zelf weten.”