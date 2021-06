NAC oefent op 6 juli tegen Cluzona

‘Voor mij een mooie stap, maar ik snap dat NAC hier niet op zat te wachten’

7:00 Nog voordat hij op 1 juli officieel aan zijn tweede dienstverband bij NAC is begonnen, is het tweejarige contract door de papierversnipperaar gegaan. Rob Penders kreeg namelijk alsnog groen licht om zijn ambitie te verwezenlijken bij FC Eindhoven. En dus leidde hij gisteren op het kunstgras van het Jan Louwers Stadion zijn allereerste sessie als gediplomeerd hoofdtrainer in het betaalde voetbal.