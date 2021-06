NAC oefent op 17 juli tegen FC Den Bosch

Baronie

In de kantlijn is er contact geweest met hoofdklasser Baronie. Technisch directeur Ton Lokhoff heeft geopperd om een traditie in ere te herstellen en de ontmoeting met de stadgenoot weer in het programma op te nemen. Zoals Lokhoff een groot voorstander is van oefenwedstrijden in de regio in NAC-kernen als Made, St. Willebrord en Etten-Leur om binding met de achterban te houden.