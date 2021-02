NAC niet verder met beloftentrainer Dingsdag

18-jarige huurling neemt NAC bij de hand: ‘Fiorini is een heerlijk ventje om mee te werken’

23 februari ,,Hij klaagt niet, mort niet. Het is een heerlijk ventje om mee te werken en zijn kwaliteit is super.” Maurice Steijn deelt een dikke pluim uit aan Lewis Fiorini. De Manchester City-huurling die niet meer is weg te denken uit de basiself van NAC en op het middenveld een drie-eenheid vormt met Thom Haye en Lex Immers.