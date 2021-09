NAC niet uitgewinkeld: zoektocht naar een clubloze spits gaat door

De Graaf waakt voor overbelas­ting en schrapt oefenduel NAC

3 september Het is genoegzaam bekend dat Edwin de Graaf in zijn debuutjaar als hoofdtrainer roeit met de riemen die hij heeft. Dat hij krap in zijn materiaal zit, is niet van vandaag of gisteren. Dus gaat hij pragmatisch te werk en besluit hij om het oefenduel met Vitesse te schrappen.