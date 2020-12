NAC niet overtuigd van een toekomst met Mashart

El Allouchi weet ook niet waarom NAC hapert: ‘We proberen het, maar het lukt niet’

9 december Mounir El Allouchi maakte veel mee bij NAC, maar ook hij staat nu voor een raadsel: ,,Tijdens de trainingen gaat het goed, in de wedstrijd is alles weg. Gewoon weg, letterlijk alles is weg."