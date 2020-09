NAC niet onder de indruk van Barcelona: ‘Als het grote Barcelona echt iets wil, moeten ze over de brug komen’

Maandag (21.00 uur) in de uitwedstrijd tegen Jong FC Utrecht heeft de trainer dus de beschikking over de centrale verdediger die is opgeleid door FC Barcelona. De Catalanen willen de 25-jarige Riera toevoegen aan het B-team dat uitkomt op het derde niveau in de Spaanse Segunda División B. ,,Barcelona heeft zich bij ons gemeld en wil één of twee talenten ruilen tegen Riera. Wat hebben wij daaraan als NAC? Riera is een ervaren basisspeler. Dat doen we dus niet.”