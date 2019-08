‘NAC neemt Schotse aanvaller Middleton op huurbasis van Rangers FC over’

De vleugelaanvaller die het vleugellamme NAC vleugels gaat geven, is de 19-jarige Glenn Middleton. Volgens diverse bronnen neemt de Bredase club de Schotse jeugdinternational (42 jeugdinterlands) op huurbasis over van Rangers Football Club.

Tijdens de wekelijke persconferentie bevestigde Rangers FC-manager Steven Gerrard op vrijdag dat Middleton dicht bij een tijdelijke overstap is naar NAC. Vanuit Breda zijn diezelfde geluiden te horen.

De 1.75 meter kleine Middleton, tot medio 2023 onder contract bij Rangers FC, wordt in Schotland omschreven als een bijzonder snelle linksbuiten met een sterk lichaam die fysiek zijn mannetje staat. Op zijn twaalfde opgenomen in de opleiding van Norwich City en twee jaar later voor het eerst opgemerkt door de Schotse voetbalbond. Tot een officieel debuut namens Norwich City kwam het niet voor Middleton. Tussen 2016 en 2018 maakte hij zijn minuten bij de onder 23, in de beloftencompetitie van de Premier League waar ook het EDS-team van Manchester City in uitkomt.

Begin 2018 haalde Rangers FC de kwieke Middleton terug naar zijn geboortestad. Tegen het eind van dat jaar deed hij in de Europa League-wedstrijden tegen Spartak Moskou, Villarreal en Rapid Wien drie keer negentig minuten mee, in de ontmoeting met de Moskovieten noteerde Middleton zelfs een doelpunt en een assist. Het is in die periode, de maanden november en december, dat hij zijn meeste van zijn 28 duels (5 goals en 5 assists) speelde voor Rangers FC.