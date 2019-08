NAC neemt Rösler (19) definitief over van Manchester City: verdediger tekent voor drie jaar

Rösler zit vrijdagavond op de tribune bij de eerste thuiswedstrijd van NAC dit seizoen, zaterdag staat hij voor het eerst op het trainingsveld in Zundert. Met het langdurig vastleggen van de tiener geeft de clubleiding het signaal af dat het wil investeren in jonge talentvolle spelers die op termijn met winst verkocht kunnen worden.

Aan het centrale Spaanse duo Nacho Monsalve en Roger Riera zal voorlopig niet getornd worden door de technische staf, Rösler wordt alle tijd geboden om zich aan te passen aan zijn nieuwe Bredase omgeving. Met het aantrekken van de in Berlijn geboren Noor die vanaf zijn tiende in Engeland heeft gewoond, heeft NAC de beschikking over vier mandekkers.