NAC neemt op grootse wijze afscheid van de voetballer en mens Jacques Visschers

14 augustus Nemanja Gudelj is coronavrij verklaard en dat is uitbundig gevierd door zijn ploeggenoten van Sevilla. De 28-jarige middenvelder uit Breda werd bij aankomst in Duitsland verrast met een heldenonthaal, nadat hij aansloot in aanloop naar de Europa League-kraker tegen Manchester United.