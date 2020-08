NAC neemt middenvelder Nick Runderkamp op proef

Als invaller was Runderkamp in zijn tweede officiële profwedstrijd doeltreffend in de halve finale van de play-offs op 18 mei 2017. Tegenstander destijds was het NAC van trainer Stijn Vreven en spits Cyriel Dessers. De 2-1 vijf minuten voor tijd bleek niet voldoende voor de Volendamse winst, omdat Dessers in de slotminuut voor de gelijkmaker zorgde. In de return ging FC Volendam met 2-0 de bietenbrug op in Breda. NAC promoveerde in de finale uiteindelijk ten koste van NEC naar de eredivisie.