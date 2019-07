NAC neemt middenvelder Lederman (AA Gent) op proef

De 19-jarige Lederman was de eerste Amerikaan ooit die werd toegelaten tot La Masia, de befaamde jeugdopleiding van FC Barcelona. Na acht jaar verkaste hij in 2018 naar AA Gent om in het beloftenteam te gaan spelen. De Amerikaanse tiener, die tevens over een Pools paspoort beschikt, krijgt na de wedstrijd met Madese Boys te horen of hij in aanmerking komt voor een vast dienstverband bij NAC.