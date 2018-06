NAC neemt jonge linksback Carolina over van PSV

Carolina moet in de defensie van NAC de door Angeliño achtergelaten leegte opvullen. De vleugelverdediger bezit net als de Spaanse publiekslieveling veel loopvermogen en drang naar voren. Behalve op de flank kan de linkspoot ook in het centrum uit de voeten.

De verdediger deed de afgelopen jaren ervaring op in de eerste divisie bij PSV, vorig seizoen kwam hij tot 31 wedstrijden en speelde als tiener bijna zestig duels in de eerste divisie. Bij de landskampioen kon hij zijn contract met twee seizoenen verlengen, maar hij zag meer heil in een avontuur in de eredivisie.