NAC neemt geen risico's met belangrijke Agyepong

Een echo, gevolgd door een mri-scan en omdat niet duidelijk te zien is wat de pijn veroorzaakt, is een extra mri-scan noodzakelijk. De hamstring van Thomas Agyepong is een van de belangrijkste gespreksonderwerpen in aanloop naar NAC – Roda JC zondag (14.30 uur) in een uitverkocht Rat Verlegh Stadion.

,,We nemen geen risico met Thomas, maar voor zijn koppie zou het fijn zijn als blijkt dat er niets mis is met zijn hamstring”, zegt Stijn Vreven die de Ghanese aanvaller ‘een belangrijke speler’ noemt. ,,We behandelen hem met fluwelen handschoenen en proberen de sleutel te vinden om hem fit houden. Daarbij balanceren wij op een hele dunne lijn. Thomas komt van ver.”

Korte

Naast Agyepong ontbreekt ook Giovanni Korte tegen Roda JC. Dat bevestigde Vreven vrijdag, twee dagen voor de wedstrijd. ,,Hij heeft een ontsteking aan het schaambeen. Als speler heb ik dat ook gehad, uit ervaring weet ik dat het een vervelende blessure is. Gio is niet fit genoeg om in de selectie te zitten. Hij had er al een beetje last van bij de warming-up voor het duel met ADO, maar dacht dat het wel ging. Vervolgens heeft hij een moment gehad in de wedstrijd dat het echt opspeelde.”

Volledig scherm Giovanni Korte. © Pro Shots

Twee spitsen

Geen Agyepong en Korte, wel Paolo Fernandes en Mitchell te Vrede. Beiden zijn volgens Vreven top fit. Te Vrede en Sadiq Umar zijn niet enkel elkaars concurrenten voor de spitspositie, maar kunnen ook samen opgesteld worden. ,,Op de trainingen proberen wij alle varianten uit. Met twee diepe spitsen, met een diepe spits en iemand erachter. Als de situatie in de wedstrijd erom vraagt, dan kunnen wij alle kanten op. Ik ben super blij ben met de twee winteraankopen. Sadiq en Te Vrede hebben ons geen windeieren gelegd. Ze staan er onmiddellijk. Schoofs was ook direct inzetbaar, daar ben ik dus tevreden over.”

Volledig scherm Mitchell te Vrede © Pro Shots

De ongeslagen reeks van drie wedstrijden en elf punten uit de laatste zes duels, stemt Vreven eveneens tot een tevreden mens. ,,We zitten aan het moyenne van een subtopper. De wedstrijden die we voor de winterstop ongelukkig verloren, vallen na de winterstop wel onze kant op. We boeken prima resultaten."

Toeval

Frappant is dat NAC dit seizoen vier keer de nul hield, maar nooit op eigen veld. En van de onderste vier teams won het niet een ontmoeting. ,,Als ik denk aan Sparta (2-2) en FC Twente (1-2-nederlaag) is dat puur toeval. Dat zijn ploegen van ons niveau die we thuis hadden moeten verslaan. Dan reken ik ADO (0-1) en VVV (0-0) gemakshalve ook mee.” Met hekkensluiter Roda JC kunnen de Bredanaars die twee statistieken in een beurt wegvegen. ,,Maar als wij niet scherp zijn, winnen wij zondag niet. Wij mogen niet denken: dit doen we wel even, want dan krijgen we een klap in onze nek.”

