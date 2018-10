NAC neemt een punt mee terug uit Den Haag

NABESCHOUWINGEen puntje tegen Willem II, een puntje bij ADO Den Haag; in tijden van schaarste is alles waardevol. Het 1-1-gelijkspel is voor NAC een morele opsteker na weken vol met teleurstellingen en kan het broze zelfvertrouwen misschien een kleine boost geven.

Om te zeggen dat de zon doorkomt bij de Parel van het Zuiden is te voorbarig, wél laten de laatste twee wedstrijden zien dat er nog iets anders bestaat dan verliezen. Op het Haagse kunstgras beleven de Bredanaars een kwikstart. Binnen het kwartier komt NAC op voorsprong via Luka Ilic, een van de weinige spelers die goed op zijn voeten staat en graag de bal wil hebben, een rasvoetballer. Met links raakt hij eerst de paal alvorens hij met rechts de rebound pakt en snoeihard de 0-1 de tegen de groen-gele touwen knalt. Tien minuten later schiet Ilic vanuit een moeilijke hoek in het zijnet.

Vrijheid

De stand is dan al weer in evenwicht na een geplaatst schot in de korte hoek van Nasser El Khayati. De spelbepalende middenvelder van ADO Den Haag, in 2010 op een blauwe maandag NAC’er en vooral spelend bij Jong NAC, maakt dankbaar gebruik van de vrijheid die hem geboden wordt door de Bredase defensie, zoals ook Sheraldo Becker en Elson Hooi geen strobreed in de weg wordt gelegd in aanloop na de 1-1.

De gedachten gaan terug naar vorige week zondag als NAC de 1-0 tegen Willem II binnen acht minuten weggeeft en de eerste helft zelfs met een 1-2-achterstand besluit. “Als je ziet hoeveel moeite wij moeten doen om een doelpunt te maken en als je dan ziet wat Willem II ervoor moet doen”, zegt Mitchell van der Gaag met oprechte verbazing in zijn stem in de rust van de derby tegen zijn spelers. Zes dagen later is de openingstreffer opnieuw voor NAC en houdt het de voorsprong welgeteld vier minuten vast. Een terugkerend verhaal.

Zaterdagavond hield Van der Gaag, zoals verwacht, vast aan de elf van Willem II. Dus met Anouar Kali in de ploeg die midweeks nog grieperig was. Een nieuwigheidje was er wel op de bank te ontdekken in de persoon van Jan Paul van Hecke. Een 19-jarige Zeeuwse verdediger die de geblesseerde Daan Klomp verving.

Lat

Vanaf de bank ziet de blonde jongeling Mitchell te Vrede bijna vanaf de aftrap in de tweede helft scoren. Aan de overkant spat een vrije trap van El Khayati uiteen op de lat. Eerder tikt doelman Benjamin van Leer met een fraaie zweefduik een inzet van diezelfde El Khayati acht minuten voor de rust uit de kruising. Spaarzame hoogtepunten in een verder bedroevende en gezapige vertoning. Toch is glas in dit geval half vol, omdat NAC voor de tweede keer op rij niet verliest. Dat is al heel wat in deze barre tijden.