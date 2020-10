NAC neemt afscheid van Greg Leigh, contract voormalige cultheld ontbonden

Afgelopen zomer liep Leigh nog een transfer naar het Engelse Rotherham United mis. Bij de medische keuring werd duidelijk geworden dat de geblesseerde vleugelverdediger niet hersteld was van een blessure. Daarop trok Rotherham United de stekker uit de deal.

Cultheld

Leigh werd in Breda, tijdens een dramatisch seizoen, een cultheld. Zijn enthousiasme werd door de supporters geprezen en bij het opkomen op de linkerflank werd zijn naam gescandeerd. De hype werd op gegeven moment zo groot, dat het fanatieke vak F7 tijdens een wedstrijd zelfs volledig gevuld was met maskers van zijn hoofd.

Het ruim twee jaar durende dienstverband van Leigh in Breda bleef beperkt tot zestien wedstrijden. Daarin scoorde hij één keer en was hij drie keer de aangever van een treffer. In seizoen 2018/19 degradeerde de linksback met NAC. Zijn contract liep tot het einde van het lopende seizoen door.