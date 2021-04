NAC-motor: ‘We spelen te vaak in hele grote ruimtes’

Hij vindt het te makkelijk om te stellen dat spelers meer van elkaar moeten eisen. ,,Want wat houdt dat in?”, kaatst Thom Haye de bal terug. ,,Als ik naar mezelf kijk en de wedstrijden die we de afgelopen maand gespeeld hebben, is het geen onwil. Volgens mij leggen we iedere wedstrijd meer kilometers af dan de tegenstander. Dat we zoveel meters maken en niet in de duels komen, zegt ook veel.”