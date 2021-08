NAC-motor Haye veel te goed voor de eerste divisie: ‘Hij is fantastisch’

video Seuntjens vindt dat Haye bij NAC moet blijven: ‘Zou de beste transfer van deze zomer zijn’

28 augustus Ralf Seuntjens was vrijdag de held van de avond met zijn hattrick tegen ADO, maar haastte zich om te zeggen dat hij had genoten van teamgenoot Thom Haye. Het is de grote angst van de supporters in Breda dat de middenvelder NAC nog verlaat voor het sluiten van de transfermarkt. Als het aan Seuntjens ligt, gaat dat absoluut niet gebeuren. ,,Thom Haye gaat nergens heen.”