NAC morst punten tegen Helmond Sport bij debuut Weijs

Bij zijn vuurdoop als eindverantwoordelijke had Weijs wat wijzigingen doorgevoerd in de basiself in het post-Ruud Brood-tijdperk. Weijs koos voor een 4-2-3-1-systeem. Met één spits, Huseyin Dogan, drie man daarachter (Othmane Boussaid, Mounir El Allouchi en Luka Ilic) en twee controleurs. Zoals reeds aangekondigd keerde Arno Verschueren terug op het middenveld, naast hem stond Jordan van der Gaag die de geblesseerde Ivan Ilic verving. Pele van Anholt was rechtsback en opnieuw was er een basisplaats voor Jan Paul van Hecke.

De batterij was opgeladen in Portugal, de sfeer was goed. Maar alle positiviteit ten spijt: het moet op veld getoond worden in de tweede seizoenshelft, waarin de jacht geopend wordt op de directe promotieplekken. En tegen wie kun je voetbaljaar 2020 dan beter beginnen dan Helmond Sport, de kwakkelende laagvlieger die in Breda van het kastje naar de muur gestuurd werd? Maar zo gemakkelijk als toen (5-1) ging het vrijdagavond niet.

De eerste kans was namelijk voor de thuisploeg. Het was Van Hecke die in de derde minuut de inboedel moest redden en de bal van de lijn kopte. Maar langzaamaan nam NAC het over. Heel flitsend werd het voor rust niet, maar dominant was NAC wel. Bij vlagen liet de ploeg van Weijs aardige dingen zien. Combineren op de helft van de tegenstander, vroeg en succesvol drukzetten bij balverlies. Het leidde tot één grote kans. Boussaid had voor zijn eerste treffer in het NAC-shirt moeten tekenen toen hij alleen opdook voor Stijn van Gassel. Hij schoot echter recht op de keeper.

Na rust ging de jacht op de openingstreffer verder. Weer was NAC de bovenliggende partij. Maar in de eindfase ging het vaak mis. Na wat schoten van afstand werd NAC pas een kwartier voor tijd echt gevaarlijk. Doelman Van Gassel liet de bal los en Dogan lukte het van dichtbij niet om daarvan te profiteren: hij mikte op de keeper. Twee minuten later raakte Boussaid de paal toen hij vanaf links op doel schoot. De rebound was voor Verschueren, maar zijn schot werd geblokt.