NAC mogelijk gestraft voor vuurwerk

De openbaar aanklager van de KNVB is een vooronderzoek gestart naar NAC vanwege het op meerdere plaatsen in het Rat Verlegh Stadion afgestoken vuurwerk bij de thuiswedstrijd met Go Ahead Eagles van vrijdag 1 november. Dat heeft de Bredase club donderdag desgevraagd laten weten.

Over een mogelijke strafmaat, de hoogte van een boete bijvoorbeeld, is nog niets bekend. NAC zegt enkel vragen te hebben beantwoord van de openbaar aanklager. Concreet gaat het om vuurwerk dat werd afgestoken op de B-Side bij de opkomst van de beide elftallen plus het vuurwerk dat het uitvak in lichterlaaie zette.

Voor dat laatste is ook Go Ahead Eagles, in Breda gesteund door vierhonderd supporters, op het matje geroepen. De fans van de Deventer club brachten een eerbetoon aan ernstig zieke mede-supporter die na een herseninfarct in het ziekenhuis ligt.

In het handboek competitiezaken van de KNVB is te lezen dat het verboden is om voor, tijdens en na een wedstrijd vuurwerk af te steken, dat geldt ook voor fakkels en rookbommen laat de voetbalbond weten.

Roda JC

Verder is er een briefwisseling geweest tussen NAC en de openbaar aanklager met betrekking tot het vuurwerk en de vuurpijlen in het uitvak bij de uitwedstrijd tegen Roda JC. Meteen na het beginsignaal zette de Yellow Army enerzijds en de harde kern van Roda JC anderzijds op de korte zijdes de doelmond kortstondig in vuur en vlam, waardoor het duel twee minuten werd stilgelegd.

NAC heeft nog een voorwaardelijke straf staan van 5.000 euro vanwege het afsteken van vuurwerk (B-Side en Vak G) en het gooien van bekers bier en andere voorwerpen richting het veld bij de derby in de eredivisie met Willem II op 15 april 2018.