NAC moet winnen van FC Emmen: ‘Anders wordt het heel erg moeilijk’

Essentieel, cruciaal, noodzakelijk, fundamenteel. Ruud Brood weet het, de spelers weten het. Iedereen in Breda is doordrongen van het belang van FC Emmen vrijdag (20.00 uur). ,,Als we niet winnen, wordt het heel erg moeilijk. Zo reëel moet je zijn”, zegt de NAC-trainer.

In aanloop naar het duel nam Brood veel van de druk weg bij zijn spelers. De sessies op woensdag en donderdag waren besloten om de rust te bewaren in Zundert. De hamvraag is wie hij op de vleugels posteert. Gervane Kastaneer speelde bij Heracles een draak van een wedstrijd, invaller Sullay Kaikai kreeg zijn eerste minuten in zes weken. ,,Hij heeft creativiteit en snelheid. Op de zijkanten hebben we de mogelijkheden om wat te doen.”

Brood zal in grote lijnen vasthouden aan het elftal waarmee hij tegen VVV (1-1), Excelsior (1-2-zege) en Heracles (1-0-nederlaag) aantrad. Hooguit zal hij op de vleugel, waar Giovanni Korte zeker lijkt van zijn plek, een verandering doorvoeren. Opmerkelijk is dat Korte alle goals (vijf in totaal) voor NAC in de eredivisie buiten Breda maakte. Naast Korte zijn Kastaneer, Mikhail Rosheuvel en Kaikai de andere opties. Luka Ilic komt volgens Brood van ver na een slepende blessure. Op het middenveld worden geen wijzigingen verwacht.

,,Wij moeten eerst zelf winnen”, zegt Brood als ook de wedstrijden van De Graafschap (PSV-uit) en Excelsior (Ajax-uit) ter sprake komen. ,,Wij hebben geen invloed op wat de concurrenten doen.” De overwinning van FC Emmen zondag was geen verrassing voor Brood. ,,Dat had ik verwacht, Heerenveen uit is niet goed. Wij moeten het zelf doen. We willen heel graag. Dit is een kans om dichterbij te komen en het gat kleiner te maken.”