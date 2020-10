NAC moet snel werkend vaccin vinden om grotere ramp te voorkomen

Het aandragen van corona is in de tweede bloeiperiode van de pandemie een legitiem argument om extreme situaties te verklaren. Het werpt een ander daglicht op een tegenvallende sportprestatie en kan als oorzaak worden opgevoerd voor afwijkend gedrag. Tot op zekere de hoogte dan. Want hoe NAC zich in De Adelaarshorst over het veld beweegt, doet zelfs de meest geharde complotdenkers versteld staan.