NAC moet de hele voorbereiding zonder geblesseerde Anouar Kali doen

LIVE | NAC op zoek naar openings­tref­fer tegen Heerenveen, Schouten zorgt voor gevaar

15:27 • NAC gaat op jacht naar de derde zege in de voorbereiding na overwinningen op BSC (11-1) en Sparta Nijkerk (1-0); Heerenveen is de eerste serieuze test na de potjes tegen de amateurs • Het is de eerste wedstrijd in het Rat Verlegh Stadion sinds 8 maart • Tussen de 1500 en 2000 mensen zijn welkom