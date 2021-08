NAC mist vijf verdedigers tegen De Graafschap, Vanacker lonkt naar de basis

Schouten maakt gebruik van clausule en staat op het punt NAC te verlaten

16:44 Woensdag stond Robin Schouten op het trainingsveld, donderdag was hij de grote afwezige. Met een duidelijke reden. De rechtsback van NAC is druk doende met een transfer. Dat bevestigt zijn trainer Edwin de Graaf. ,,Zoals het er nu uitziet, moeten we daar rekening mee houden.”