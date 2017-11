NAC mist sterke mannen met ervaring

ANALYSEZonder ervaren spelers met kwaliteit die leiding kunnen geven, maar met een selectie vol jongens voor wie de eredivisie grotendeels nieuw is, is het haast onbegonnen werk voor NAC om overeind te blijven op het hoogste niveau.

Volledig scherm Hans Smulders. © Ramon Mangold/ Het Fotoburo Aanjagers met een karrenvracht aan ervaring die sturing geven aan een team, zoals Jelle ten Rouwelaar, Anthony Lurling en Kees Kwakman in het recente verleden, heeft NAC niet meer. Daar is technisch directeur Hans Smulders verantwoordelijk voor. Hij zette bewust in op jonge spelers die de eredivisie alleen van tv kennen. Plus zes huurlingen die net van de middelbare school komen en drie spelers uit het netwerk van Manchester City. De aanvoerder van NAC, Pablo Marí, is een Spaanse City-huurling die nooit op het hoogste niveau heeft gespeeld en Nederland alleen kent uit de Bosatlas. Tegen Ajax zakte hij, evenals tegen Vitesse en PSV, volledig door het ijs. Als de chef een zwakke schakel is, slaat dat over op de hele organisatie. Een leidinggevende in het bedrijfsleven, de politiek of, dichter bij huis, de sportwereld, heeft aanpassingstijd nodig om zich de nieuwe omgeving eigen te maken. In dit geval de eredivisie die, met alle kunstgrasvelden en de open speelwijze van de teams, er logischerwijs andere gewoonten op nahoudt.

Kamikaze

Het gedoe met de keepers komt volledig voor rekening van de technische leiding. Het aantrekken van Mark Birighitti is een kamikazeactie geweest. Aan alles is te zien dat de onrustige Australi√ęr een jaar lang geen serieus duel heeft gespeeld. Waarom krijgt Nigel Bertrams niet tot de winterstop de kans? In de oefenduels en tegen FC Utrecht overtuigde hij, in tegenstelling tot Birighitti.

Ook de tactiek van Vreven is voer voor discussie. Bij de door hem ingevoerde zonedekking overheerst besluiteloosheid. Niemand doet iets, verdedigers verdedigen niet. Ze lopen mee en laten het daarbij. Lichamelijk contact met de aanvallers van de tegenpartij is een zeldzaamheid. Ze bieden geen oppositie. Bij de grotendeels besloten sessies knikken de spelers ja terwijl ze niet begrijpen wat de trainer hen uitlegt, of ze letten niet op, of de technische staf kan niet overbrengen wat ze willen zien. Iedere standaardsituatie tegen is een kans voor de tegenstander. Zelfs met drie centrale verdedigers (Bart Meijers, Karol Mets en Marí), kan Klaas-Jan Huntelaar zaterdag een voorzet vanuit open spel vrijstaand binnen koppen. De 0-7 van Ajax is illustratief voor de defensieve wanorde in Breda.

De meeste dreiging komt van linksback Jose Angeli√Īo, dat zegt veel. Op rechts doet Giovanni Korte zijn best, maar hij mist overzicht, handelingssnelheid en rust. Daarbij, de meeste van zijn voorzetten komen niet aan. Vreven negeert de roep om balvirtuoos Fernandes. De rechtsbenige Rai Vloet hangend op links heeft geen enkele zin. Zet Vloet desnoods op de plek van de fletse Arno Verschueren. Zijn beste periode, omlijst met goals, heeft hij als nummer tien gehad. Onder druk van de buitenwacht haalde Vreven met frisse tegenzin spelmaker Manu Garc√≠a naar het centrum - eerder nog verkondigde de trainer wekenlang dat Garc√≠a beter rendeert vanaf de zijkant. Spits Thierry Ambrose staat op een eiland.

De eredivisie is voor dit NAC onontdekt en onontgonnen gebied. De spelers zijn welpjes die zonder leeuw moeten overleven in uitgestrekte landschappen. Dat kan niet. Van het handjevol spelers dat heeft aangetoond zich staande te kunnen houden in die wildernis, zijn Nijholt en Jeff Stans volgens Vreven niet goed genoeg. De oude krijgers Robbie Haemhouts en Chiro Ntoko zijn al maanden geblesseerd. En Thomas Enevoldsen zat tot zijn komst drie maanden zonder club. Tel uit je winst.

Terug bij af

In de commentaren na afloop van de 0-8 gaat het over het schaamtegevoel dat spelers en trainer voelen. Dat ze diep bedroefd zijn en meevoelen met de terneergeslagen fans. Ze beloven beterschap en zeggen de volgende keer te zullen vechten. Voor wat het waard is, want ieder houvast ontbreekt momenteel. Werken aan oplossingen om te voorkomen dat terugkerende fouten niet meer worden gemaakt, zou beter zijn.

