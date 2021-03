NAC mist niet alleen Steijn, maar ook Visser tegen De Graafschap: ‘Geef het met een gerust hart uit handen’

De topper tegen De Graafschap gaat vanwege een schorsing aan Maurice Steijn voorbij, maar de NAC-trainer is niet de enige die zondagavond op de bank ontbreekt. Assistent Hans Visser is er vanwege een positieve coronatest ook niet bij. ,,Edwin de Graaf en Gabor Babos zullen het met z'n twee moeten doen.”

‘Vervelend’ noemt Steijn het dat hij zondagavond niet op de bank kan zitten. ,,Je wil je ploeg niet in de steek laten. Je wil er bij zijn. Extra vervelend nu omdat ook Hans Visser ontbreekt vanwege een positieve coronatest. Edwin en Gabor moeten het met z'n twee doen. Maar ik geef het met een gerust hart uit handen, we denken allemaal hetzelfde over voetbal en de ploeg is voorbereid. Dat ik er niet bij ben, mag voor de spelers geen reden zijn om minder hard te werken”, aldus de trainer.

Vier verdedigers

Voor de kraker heeft hij door interlandverplichtingen maar vier verdedigers over: Robin Schouten, Moreno Rutten, Ramon Hendriks en Colin Rösler. Dion Malone en Michaël Maria zijn met respectievelijk Suriname en Curaçao op pad, Jethro Mashart heeft Pfeiffer. ,,Dan ga je voorzichtig de trainingsweek in. Want van die vier waren er ook nog twee wat licht geblesseerd in het begin van de week. Daar wil je geen risico mee lopen. Je probeert te vermijden dat je overdreven hard gaat trainen met te veel partijen. Maar je moet wel op een bepaalde scherpte trainen. Ik denk dat we die balans wel hebben gevonden.”

Immers

Steijn noemt het gemis van Lex Immers, de routinier mist de topper vanwege hamstringklachten, ‘groot’. ,,Hij is belangrijk voor de ploeg. Wint zijn duels, brengt rust aan de bal en is ook op dreef qua doelpunten en assists. Bovendien kun je met hem schakelen tussen systemen.” Vorige week verving Anco Jansen de middenvelder. ,,Dat zal nu niet veel verschillen. Het gaat niet zozeer om welk poppetje waar staat, maar hoe je de ruimtes bespeelt die De Graafschap weggeeft. Daar hebben we op getraind.”

Hoewel hij een aantal sterkhouders mist, heeft Steijn vertrouwen in een goede afloop. ,,Dan zie je maar hoe belangrijk een brede bank is. Er staat zondagavond een uitstekend elftal en ik heb ook nog uitstekende wissels op de bank.”

De trainer weet dat een overwinning op De Graafschap het enige is dat telt. ,,Bij verlies kom je niet meer in aanmerking voor plek twee, dan is het verschil acht punten en moet je wel heel veel geluk hebben wil De Graafschap nog zoveel punten laten liggen. Buiten het feit dat je ook zelf alles moet winnen.”