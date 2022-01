NAC mist Haye en Rutten tegen Emmen, De Graaf heeft Seuntjens terug en moet achterin keuzes maken

Voor Rutten is de vervanger logisch: Ruben Ligeon is fit en verving de Bosschenaar al in de bekerwedstrijd tegen PEC Zwolle in het laatste kwartier. Welat Cagro gaat de plaats innemen van de begeerde Haye. ,,Een ander soort speler, maar wel iemand die in de controle kan spelen. De andere twee middenvelders spelen meer naar voren”, geeft de trainer daags voor de wedstrijd aan.