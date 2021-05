NAC-middenvelder Haye: ‘Eerste zestig minuten tegen Cambuur geven vertrouwen voor de play-offs’

NAC had een wonder nodig om direct te promoveren, dat gebeurde niet dus gaan de Bredanaars ‘gewoon’ de play-offs in. Al had er tot zo'n tien minuten voor tijd misschien wel meer in gezeten. ,,Als je kijkt hoe we spelen tot de 2-0 en je hoort dat het overal nog gelijk staat, spookt het (directe promotie, red.) toch een beetje door je hoofd. Maar we wisten dat het lastig ging worden en uiteindelijk zijn de resultaten op de andere velden ook anders uitgevallen...”

Over een groot deel van de wedstrijd was de middenvelder, die de assist gaf bij de 2-0, tevreden. ,,Knap hoe we voor de dag kwamen. Tot de 60ste minuut was er weinig aan de hand. We spelen goed. Maar het laatste halfuur hebben we het een stuk minder gedaan en staan we niet goed te dekken. Zonde”, aldus Haye.

,,Aan verliezen met 3-2 hou je geen goed gevoel over, maar ik denk dat we naar de positieve dingen moeten kijken. We maken mooie goals en speelden goed tot de 60ste minuut. Maar hoe we de goals tegen krijgen, dat is echt te makkelijk. Ze krijgen te veel ruimte in de zestien. Dat moet veel scherper, die dingen kunnen beslissend zijn”, klinkt het kritisch.

Met vertrouwen kijkt hij richting de eerste wedstrijd van de play-offs, tegen FC Volendam. ,,De laatste weken waren het misschien wel saaie wedstrijden, maar we hadden wel controle. We zijn beter aan de bal, vandaag creëren we ook goede kansen en maken we mooie goals. Wat dat betreft geeft het vertrouwen voor de play-offs. Nu gaat de knop om, zaterdag staan we er.”

Bekijk hier het interview: